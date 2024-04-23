وفاة عروس أمام أعين الحاضرين في حفل زفافها.. والسبب صادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

شهدت البرازيل حادثا مأساويا تمثل في وفاة عروس أمام أعين الحاضرين في حفل زفافها.

وبحسب صحيفة dailystar، تحول حفل زفاف أقيم في عقار بمدينة ليميرا بولاية ساو باولو البرازيلية إلى مأتم بعد وفاة العروس التي كانت سعيدة بزفافها.

كانت إليسانجيلا جزانو، 38 عاما، أم لخمسة أطفال، سعيدة بإتمام مراسم الزواج، وأثناء الرقص بالقرب من حمام سباحة فقدت توزانها وسقطت في المياه.

وحاول المتواجدون بالحفل إنقاذ العروس التي لم تجيد السباحة، وبالفعل تمكنوا من إخراجها لكنها أصيبت بسكتة قلبية ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها لتفارق الحياة.

وقالت الصديقة فلافيا سيلفا في رسالة وداع مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المأساة: “التقيت بك خلال الأيام القليلة الماضية في السوق وكنت سعيدة جدًا لأنك ستتزوج.

"أنظر كيف أن القدر هو حلم يتحقق وفي نفس اليوم دون أن تعلم أنه سيكون هناك وداع بأنه سيكون هناك رحيلك، أينما كنت، أريدك أن تعلم أنه كان من دواعي سروري مقابلتك".

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