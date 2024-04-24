هذا ما يحدث لمستويات السكر عند تناول البطيخ.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يزداد تناول البطيخ في فصل الصيف، نظرا لقدرته على ترطيب الجسم ومنحه شعورا بالانتعاش والتغلب على حرارة الجو، إلا أن الإفراط في تناوله له العديد من الآثار السلبية على الجسم، بحسب ما ذكر موقع clevelandclinic.

الإصابة بالصداع النصفي

يحتوي البطيخ على التيرامين، وهو حمض أميني يمكن أن يسبب الصداع النصفي، من خلال تقلص وتوسيع الأوعية الدموية في الدماغ.

ارتفاع مستويات السكر في الدم



يحتوي البطيخ على نسبة وفيرة من السكريات الطبيعية، وتناوله بشراهة يرفع من مستويات السكر في الدم، ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

الإصابة بمشكلات في الجهاز الهضمي

الإفراط في تناول البطيخ يزيد من مشكلات الجهاز الهضمي، نتيجة لزيادة السكريات ، ا يجعل من الصعب هضمها على بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل متلازمة القولون العصبي، وزيادة أعراضه المزعجة، وتشمل الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال.

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي يوميا

ماذا يحدث للكلى عند تناول كميات قليلة من المياه في الطقس الحار؟.. مفاجأة صادمة

هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند تناول البطيخ

خسائر مالية وكوارث.. تحذيرات مهمة لمواليد 3 أبراج الفترة القادمة

"هيكسبوا فلوس كتير".. 6 أبراج فلكية الأكثر حظا وثراء هذه الفترة