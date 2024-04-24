طريقة عمل البغاشة في خطوات بسيطة زي المحلات.. طعم لا يقاوم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البغاشة من الحلويات الشرقية اللذيذة، التي يعشقها الكبار والصغار، ولا تحتاج سوى مقادير بسيطة، للحصول على نفس مذاق الجاهز، بحسب ما أوضحته الشيف توتا مراد، ببرنامج «عيش وملح»، على قناة cbc sofra، لإعداد البغاشة في خطوات بسيطة.

المقادير:

بيضة متوسطة الحجم أو 2 بيضة بلدي أو صغيرة.

علبة زبادي صغيرة معلبة أو بلدي.

ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب دقيق منخول عدة مرات.

كيس فانيليا بودرة أو ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر أو باكت بيكنج بودر.

دقيق للفرد.

زيت غزير للقلي.

شربات وسط بارد.

فستق مفروم ناعم.

ورد مجفف.

طريقة عمل البغاشة: