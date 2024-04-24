طبيب يكشف مفاجأة.. علامة في البشرة تكشف مشكلة خطيرة بالكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور عادل ناجح، أخصائي الباطنة والجهاز الهضمى والحميات، أن تغيير لون اليد أو القدم والبطن والهالات السوداء والجروح القديمة التي لا تختفي ينذر بإصابتك بمشكلات الكبد.

وأوضح أخصائي الباطنة عبر منشور له من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، أن الكبد هو المسؤول الرئيسي عن التصبغات بالجسم، وإذا أصيب بخلل فإنه يفرز صبغات داكنة بالجسم.

وتابع أن معظم النساء تعانين من مشكلة التصبغات وعدم توحد لون الجسم، بسبب النظام الغذائي السيئ، الذي يؤدي إلى ارهاق الكبد وتكون الدهون حوله، مما يمنع وظائفه من القيام بمهامها.

طريقة علاج تصبغات الجسم

يجب استشارة الطبيب فورا، وأثناء تلقي العلاج يجب تناول الأطعمة الصحية، والتقليل من الدهون والمقليات والأكل الدسم، والإكثار من الفواكه والسلطات والابتعاد عن النوم بعد الأكل.

وكشف أخصائي الباطنة عن طرق طبيعية لتنظيف الكبد، وتشمل:

الطريقة الأولى:



خلط عصير الليمون وفصين من الثوم والزنجبيل وملعقة من زيت الزيتون النقي، ويسهم هذا المزيج في تنظيف الكبد.

وينصح بتناول كوب منه على الريق قبل الإفطار بساعة، وتكرار هذه العملية مرة كل 6 أشهر.

الطريقة الثانية:



تناول ماء دافئ على الريق + عصير نصف ليمونة على الريق قبل الأكل بساعة.

الطريقة الثالثة:



كوب ماء دافئ على الريق+ ملعقة كبيرة من العسل قبل الأكل بنصف ساعة.

الطريقة الرابعة:



ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ويضاف إليها عصير نصف ليمونة مع كوب ماء دافئ.

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