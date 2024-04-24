مزارعون يرشون الخراف بمزيل العرق- لن تتوقع السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اكتشف مربو الأغنام البريطانيون طريقة سحرية ومذهلة للحفاظ على هدوء الخراف.

وكشف سام برايس، وهو مزارع من مدينة نورفولك البريطانية، أن رذاذ جسم الفأس أو الوشق يعتبر من مزيلات العرق المعروفة في الولايات المتحدة والتي تساعد على تهدئة الخراف.

وتابع سام أن الرائحة القوية لهذا المنتج تساهم في تهدئة وإخفاء الهرمونات التي تثير الشجار والمعارك بين الخراف والأغنام، وفقا لموقع "ndtv".

وأوضح البالغ من العمر 55 عاما أنه بعد استخدام مزيل العرق أصبحت كباشه هادئة ولا يصدرون أي إزعاج.

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي يوميا

ماذا يحدث للكلى عند تناول كميات قليلة من المياه في الطقس الحار؟.. مفاجأة صادمة

هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند تناول البطيخ

خسائر مالية وكوارث.. تحذيرات مهمة لمواليد 3 أبراج الفترة القادمة

"هيكسبوا فلوس كتير".. 6 أبراج فلكية الأكثر حظا وثراء هذه الفترة