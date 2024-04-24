لماذا يجب نقع المانجو في الماء قبل الأكل؟.. اعرف السر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

المانجو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A وC، والتي تلعب أدوارًا رئيسية في وظيفة المناعة وصحة الرؤية وسلامة الجلد.

العناصر الغذائية في المانجو



توفر المانجو كمية كبيرة من الألياف الغذائية، وتعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في إدارة الوزن.

تحتوي المانجو على مضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين والفلافونويد، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

توفر المانجو أيضًا البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K، ما يدعم صحة القلب وقوة العظام.

بفضل نكهتها الحلوة اللذيذة وعناصرها المغذية، تعد المانجو إضافة لذيذة لنظام غذائي متوازن.

يساعد المحتوى العالي من فيتامين C في المانجو على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز مقاومة أفضل ضد الالتهابات والأمراض، كما أن الكمية الغنية بالألياف الغذائية الموجودة بها تساعد على الهضم، وتعزز حركات الأمعاء المنتظمة، وتساعد على منع الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي.

لماذا يجب عليك نقع المانجو في الماء قبل الأكل؟



إن نقع المانجو في الماء قبل الأكل مفيد للصحة، وذلك بسبب وجود حمض الفيتيك في المانجو، والذي غالبا ما يعيق العملية الطبيعية لامتصاص العناصر الغذائية مثل الزنك والحديد ومضادات الأكسدة في الجسم.

إن وجود هذا المركب النشط على الطبقة الخارجية من المانجو يمكن أن يتداخل مع العناصر الغذائية المفيدة للمانجو، وقد يؤدي إلى مشكلات صحية مثل الإمساك والصداع وما إلى ذلك، لذلك عندما يتم نقع الفاكهة في الماء قبل الأكل فإنك تتفادى هذه المشكلات.

فيما يلي بعض الأسباب الإضافية التي تدفعك إلى نقع المانجو قبل الأكل:

التنظيف



يمكن أن يساعد نقع المانجو في الماء على إزالة أي أوساخ سطحية أو حطام أو بقايا مبيدات حشرية قد تكون موجودة على الجلد.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص إذا لم يتم غسل المانجو جيدًا قبل الشراء أو إذا تعرضت للملوثات أثناء التخزين أو النقل.

التنعيم



في بعض الحالات، قد يساعد نقع المانجو في الماء لفترة قصيرة من الوقت على تنعيم الجلد قليلاً، ما يسهل تقشير أو قطع المانجو.

يمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا وجدت أن الجلد صعب جدًا في التعامل معه أو إذا كنت تريد تحضير المانجو للوصفات التي تتطلب التقشير أو التقطيع.

بشكل عام، في حين أن نقع المانجو في الماء قبل الأكل ليس ضروريًا في معظم المواقف، إلا أنه يمكن أن يكون خطوة مفيدة لتنظيف الفاكهة وإعدادها، خاصة إذا كانت لديك مخاوف بشأن بقايا المبيدات الحشرية أو النظافة.

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