المشاهير يرفضون التوقيع بالحبر الأزرق.. ما السر وراء ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

أثار مقطع فيديو قصير للممثلة البريطانية كلير فوي، التي اشتهرت بدور الملكة إليزابيث في مسلسل The crown على netflix، وهي ترفض التوقيع لمحبيها باستخدام قلم أزرق جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تيك توك.

في الفيديو، يقدم أحد المعجبين لفوي قطعة من الورق وقلمًا أزرق لتوقيع اسمها، لكنها ترفض بلطف وتطلب قلمًا أسودًا بدلاً من ذلك.

أثار هذا الرفض حيرة الكثيرين، وتساءل البعض عن السبب وراء تفضيل فوي للحبر الأسود على الأزرق.

وبحسب موقع bright side، اتضح أن رفض فوي ليس تصرفًا شخصيًا، بل هو سلوك يتبعه العديد من المشاهير والرياضيين لسبب محدد، وهو منع تزوير التوقيعات.

الحبر الأزرق سهل المسح نسبيًا، مما يجعله عرضةً للاستخدام في تزوير التوقيعات على أشياء أخرى وبيعها.

في المقابل، الحبر الأسود أكثر أمانًا، إذ يصعب إزالته أو تزويره.

أوضح بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي أن التوقيعات بالحبر الملون، خاصةً الأزرق، تباع بأسعار أعلى على مواقع مثل إيباي، ولذلك يرفض بعض المشاهير التوقيع بالحبر الأزرق لمنع استغلال أسمائهم وصورهم.

و رفض المشاهير التوقيع بالحبر الأزرق ليس تصرفًا متعجرفًا، بل هو إجراء وقائي لمنع تزوير التوقيعات واستغلال شهرتهم.

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