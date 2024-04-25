أسوأ 5 أطعمة لمرضي السكري.. ابتعد عنها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

يجب على مرضى السكري تجنب تناول بعض الأطعمة التي قد تُسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل سريع، ويكشف معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لـ"الخليج 365"، أسوأ 5 أطعمة لمرضى السكر.

الحبوب المُكررة

الحبوب المُكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمكرونة البيضاء، من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، ويعني ذلك أنها تُسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

المشروبات السكرية

المشروبات السكرية، مثل الصودا وعصائر الفواكه المُعبأة، غنية بالسكر ويمكن أن تُسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، كما تُؤدي إلى زيادة الوزن.

الحلويات

الحلويات، مثل الكعك والبسكويت والآيس كريم، غنية بالسكر والدهون غير الصحية، ويمكن أن تُسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم، كما أنها قد تُؤدي إلى زيادة الوزن.

الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية، مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي، غنية بالدهون غير الصحية والسعرات الحرارية، وتُسبب ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول بالدم وزيادة الوزن.

اللحوم الحمراء المُصنّعة

اللحوم الحمراء المُصنّعة، مثل اللحم المقدد والنقانق، غنية بالدهون المشبعة والملح، ويمكن أن تُسبب ارتفاعًا في مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

نصائح طبية لمرضى السكري

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالألياف من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

اختر البروتينات الخالية من الدهون.

استبدل الدهون غير الصحية.

قلّل من تناول السكر والمشروبات السكرية.

استشر طبيبك أو أخصائي التغذية لوضع خطة غذائية مناسبة لك.

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