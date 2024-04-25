6 أخطاء شائعة في التربية تُبعد أطفالك عنك.. كيف تتجنبها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

بناء علاقة قوية مع الطفل من أهم الأمور التي يجب على الآباء الانتباه إليها، والعمل على تعزيزها، لكن ذلك يكون صعبًا في بعض الأحيان.

فيما يلي 6 نصائح لتحسين علاقتك بطفلك، وأبرز الأخطاء الشائعة في التربية، وكيفية تجنبها بحسب موقع bright side:

1. التحكم في مزاجك:

لا تدع مشاعرك تؤثّر على علاقتك بطفلك.

حاول إيجاد طرق للتعامل مع الأوقات العصيبة بشكل أفضل.

عايك قضاء بعض الوقت لنفسك والحصول على مساحة، هذا قد يساعدك على تزويد أطفالك بالدعم العاطفي الذي يحتاجون إليه.

2. الاستماع باهتمام:

عندما يأتي طفلك إليك بشيء مهم، توقف عما تفعله، وتواصل بصريًا معه، وانخرط في المحادثة بشكل كامل.

تذكر أن الأطفال ليسوا دائمًا في مزاج للتحدث، لكن عندما يأتون إليك، فإنهم يحتاجون إلى اهتمامك الكامل.

3. تجنّب الضغط على طفلك:

سؤال طفلك مرارًا وتكرارًا عما يزعجه يمكن أن يجعله يرغب في حل مشاكله بمفرده.

بدلًا من ذلك، حاول طرح أسئلة أقل مباشرة وتطفلاً.

4. احترام مشاعر طفلك:

خذ طفلك على محمل الجد، حتى عندما تبدو مشاعره أو ردود أفعاله سخيفة بالنسبة لك.

شارك تجاربك أو ذكرياتك الخاصة لمساعدتهم على التعامل مع المشكلة بشكل أفضل.

5. الحفاظ على السرية:

لا تخبر الآخرين بشيء اعترف به لك طفلك بثقة.

يجب أن تتعرف على مشاعر طفلك وتحاول عدم المبالغة في مشاركتها، لأن ذلك قد يؤذي مشاعره ويجعله قلقًا.

6. احترام استقلال طفلك:

من الطبيعي والصحي أن يبحث الأطفال عن المزيد من الحرية.

اسمح لطفلك بوضع بعض القواعد بنفسه وراقب كيف يدير المسؤولية.

عندما يرى طفلك أنك تثقين به، فمن المحتمل أن يظهر جانبًا أكثر نضجًا ومسؤولية لم تره من قبل.

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