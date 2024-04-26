قبل تخزينها.. أسهل طريقة لتنظيف البطاطين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تبدأ العديد من السيدات تجهيز المنازل وغسل البطاطين قبل تخزينها لكن هناك بعض الأساليب الخاطئة التي تتبعها بعضهن قد تسبب في إتلاف البطانية، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لغسل البطاطين.

تختلف طريقة غسل البطاطين حسب نوعها، حيث إن بطانية نايلون تعد أكثر حساسية، لذلك يُفضل غسلها بالماء البارد ووضعها في الغسالة بالإضافة إلى ضبطها على دورة لطيفة، لذلك من الضروري استخدام المٌجفف، لأن الحرارة تجعل البطانية تفقد نسيجها وفقا لما ذكره موقع «architectural digest».

غسل البطاطين الكتان

أما البطاطين الكتان، فهي يتم غسلها بالماء البارد لأن خامتها تتشابه إلى حد كبير مع خامة القطن وتميل إلى الانكماش عندما تتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، لذلك من الضروري تهويتها في الجو بدلا من استخدام المخففات.

البطانيات القطنية تعد من أسهل البطاطين في الغسيل، لأن يتم تنظيفها من خلال وضعها في الغسالة مع إضافة منظف سائل معتدل وبعد ذلك يتم تنظيفها في دورة لطيفة مع استخدام ماء بارد حتى لا تنكمش، ومن الضروري تركها في المجفف مع استخدام درجة حرارة منخفضة أوعادية.

غسل البطانية يدويا

وهناك بعض الخطوات التي يجب على السيدات إتباعها عند غسل البطاطين يدويا ومنها: