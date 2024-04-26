ما هي العين الكسولة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - العين الكسولة، أو الغمش، هي حالة تصيب العين حيث لا تتطور الرؤية بشكل طبيعي في إحدى العينين أو كلتيهما، وذلك نتيجة عدم تلقيها تحفيزًا كافيًا من الدماغ.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة "ذا ميرور"، فالمعروف أن "العين الكسولة" حالة تؤثر على الملايين في جميع أنحاء العالم، كانت توصف سابقا بأنها مشكلة متعلقة بالرؤية، إلا أن الأدلة تكشف عن وجود صلة أعمق بين الحالة المعروفة باسم "الغمش" ومجموعة واسعة من الأمراض والحالات المزمنة.

وأظهرت الاضطرابات العصبية، ارتباطات بهذه الحالة كما في أمراض باركنسون والتصلب المتعدد، والقلب والأوعية الدموية.

وقد تساهم الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكري في تطور حالة العين الكسولة من

خلال الالتهابات الجهازية.

وتشمل الأعراض الشائعة للعين الكسولة عدم وضوح الرؤية، أو الرؤية المزدوجة، أو ضعف إدراك العمق، ما يتسبب في صعوبة القراءة أو التركيز أو تتبع الأشياء بعين واحدة.

كما أن الصداع المستمر، خاصة بعد المهام البصرية، وإجهاد العين من المؤشرات المحتملة للعين الكسولة.

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