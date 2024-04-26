علامة في وجهك تشير لخلل في كليتك.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تؤدي الكلى دورا حيويا في الحفاظ على صحة الجسم، حيث تعمل على تصفية الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، كما تنظم ضغط الدم وتساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

سعيد شلبي، أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، يقول إنه يمكن أن تُصاب الكلى بأمراض مختلفة وتؤثر على وظائفها، وعادةً لا تظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة، مما يجعل من الصعب تشخيصها.

وأضاف لـ"الخليج 365" أن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود خلل في وظائف الكلى، ومن أهمها:

تورم القدمين والكاحلين والوجه

تتسبب أمراض الكلى في تراكم السوائل في الجسم، مما يؤدي إلى تورم القدمين والكاحلين والوجه، خاصةً في الصباح الباكر.

تغير لون البول

قد يصبح لون البول داكنًا أو أحمر أو ورديًا، وهذا يدل على وجود دم في البول، وهو أحد أعراض أمراض الكلى.

التعب والإرهاق

عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، فإنها لا تستطيع التخلص من الفضلات بشكل فعال، ما يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم، مما قد يسبب الشعور بالتعب والإرهاق.

علامات أخرى تشير إلى خلل في وظائف الكلى

الغثيان والقيء

فقدان الشهية

رائحة الفم الكريهة

الشعور بألم في الظهر أو الجانبين

صعوبة في التركيز

جفاف الجلد

الشعور بالحكة

زيادة أو نقصان كمية البول

الشعور بالبرد طوال الوقت

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