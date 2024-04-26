تظهر في الحمام.. علامات غير منتشرة لسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يواجه بعض الأشخاص تغييرات في البراز، وغالبًا لا يهتم أحد بذلك، ولكن يمكن أن يكون ذلك علامة على الإصابة بسرطان قاتل.

وبحسب ما ذكره موقع verywellhealth، إليك أعراض سرطان القولون في البراز.

البراز الضيق

عندما يبدأ الورم في النمو يحدث ضيق في الممر المعوي، وبالتالي يكون البراز مشابه للقلم.

الألم عند التبرز

عسر التبرز من العلامات التي تكشف سرطان القولون، ويظهر في صورة الشعور بألم قوي عند التبرز.

البراز المدمم

عادة ما يكون الدم الموجود في البراز من العلامات التحذيرية على الإصابة بسرطان القولون.

الإمساك

غالبًا ما ينتج عن الإصابة بسرطان القولون انسداد في الأمعاء جزئيًا، مما ينتج عنه الإصابة بالإمساك.

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