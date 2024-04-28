مفاجأة صادمة.. لن تتوقع ما حدث مع سجناء حاولوا الهروب(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة صادمة، حاول 20 سجين الهروب من السجن بمدينة ماراكايبو بـ فنزويلا عبر نفق.

ولكن أثناء هروبهم وجدوا ضباط الشرطة أمامهم يخضعون لدورة تدريبية في الخارج عندما رأوا السجناء يحاولون الهروب.

وساعد الضباط المجرمين الخروج من النفق الضيق قبل إعادتهم إلى داخل السجن، وفق ما أوردت صحيفة "مترو" البريطانية.

وتم القبض عليهم على الفور وإعادتهم إلى الزنزانة مرة أخرى.

وأوضح ضابط الشرطة رافائيل راميريز كولينا أن كل شيء تحت السيطرة ويوجد 3 سجناء يعانون من إصابات خفيفة.

وأضاف إنهم يحققون في محاولة الهروب لمنع تكرار هذه الحوادث مرة أخرى.

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