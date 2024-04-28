فوائد غير متوقعة لصعود السلالم.. ما علاقتها بأمراض القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة أجرتها الدكتورة صوفي بادوك من جامعة إيست أنجليا البريطانية أن صعود السلالم قد يطيل العمر.

وقدمت الدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، وأوضحت الدكتورة صوفي بادوك أن صعود السلالم يسهم في صحة القلب، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وتابعت أن القيام بفترات قصيرة من النشاط البدني قد يكون له آثار صحية مفيدة للقلب.

وجمع الباحثون في الدراسة أدلة من 9 دراسات ضمت 480479 مشاركا من الأصحاء أو الذين لديهم تاريخ سابق من النوبات القلبية أو أمراض الشرايين الطرفية، وتراوحت أعمارهم بين 35 و84 عاما، وكان 53% منهم نساء.

بالمقارنة مع عدم صعود الدرج، ارتبط صعوده بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 24%، وانخفاض احتمال الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 39%.

كما تم ربط صعود الدرج بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية، وفشل القلب، والسكتة الدماغية.

وكلما زاد عدد السلالم التي تم صعودها، زادت الفوائد.

اقرأ أيضا:

هل يسبب المانجو ارتفاع نسبة السكر وزيادة الوزن؟

عدو الكلى الأول.. مشروبات تدمرك دون أن تدري

ارتدوا الذهب في أقدامهم.. عادة مارسها المصريون القدماء لسبب غريب

مزارعون يرشون الخراف بمزيل العرق- لن تتوقع السبب

مفاجآت سارة تنتظر برج الثور الفترة القادمة- خبيرة تزف بشرى