6 نصائح ذهبية لتحسين صحة الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الحفاظ على صحة الأمعاء أمر مهم، لذا يجب تناول بعض الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وفقا لموقع" WIO News".

1. الخضروات والفواكه

يجب إضافة مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات في النظام الغذائي لتغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

2. الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

مثل الزبادي والكومبوتشا تسهم في الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء.

3. تجنب الأطعمة المصنعة

تحتوي الأطعمة المصنعة على مستويات عالية من السكريات المضافة والدهون غير الصحية والمواد المضافة الاصطناعية، التي يمكن أن تعطل توازن البكتيريا في الأمعاء.

4. كميات كافية من الماء

يعد شرب كمية كافية من الماء أمر بالغ الأهمية لصحة الجهاز الهضمي. يساعد الماء على تحريك الطعام عبر الجهاز الهضمي ويدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

5. تقليل التوتر في الحياة

يمكن أن يؤثر الإجهاد سلبًا على صحة الأمعاء عن طريق تغيير توازن بكتيريا الأمعاء وزيادة الالتهاب. يمكن أن تدعم ممارسة التمارين مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا، أو قضاء الوقت في الطبيعة، صحة الأمعاء.

6. النوم الجيد

يمكن أن يؤدي سوء نوعية النوم أو عدم كفاية النوم إلى تعطيل بكتيريا الأمعاء والمساهمة في مشاكل الجهاز الهضمي. ينبغي السعي إلى استهداف الحصول على 7-9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

اقرأ أيضا:

هل يسبب المانجو ارتفاع نسبة السكر وزيادة الوزن؟

عدو الكلى الأول.. مشروبات تدمرك دون أن تدري

ارتدوا الذهب في أقدامهم.. عادة مارسها المصريون القدماء لسبب غريب

مزارعون يرشون الخراف بمزيل العرق- لن تتوقع السبب

مفاجآت سارة تنتظر برج الثور الفترة القادمة- خبيرة تزف بشرى