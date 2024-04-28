للرجال.. احذروا الشخير علامة على مشكلة خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن الشخير أو انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة للرجال وخاصة مشكلات جنسية.

وتابع ألكسندر أنه أثناء النوم يسقط الحنك الرخو بسبب الشخير ويغلق مدخل الجهاز التنفسي، مما يسبب نقص الأكسجين الدائم ومعاناة جميع أعضاء الجسم، وفقا لصحيفة "فيستي. رو".

وأشار مياسنيكوف أن هذا الأمر لا يتعلق بالشخير فقط بل بتوقف التنفس أيضا، وغالبا ما يعاني هؤلاء الأشخاص من مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح أنه يكفي أحيانا تشخيص سبب الشخير للتخلص من هذه المشكلة، دون الحاجة لتناول الأدوية.

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