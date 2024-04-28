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7 مشروبات تقي من آلام المفاصل والعضلات

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محمد اسماعيل - القاهرة - مضادات الأكسدة تسهم في الحفاظ على الخلايا من التلف الذي يمكن أن تسببه الجذور الحرة.

لذا فإن حاجة الجسم لمضادات الأكسدة أمر مهم ، ويوجد العديد من المشروبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات، وفقا لموقع " WIO News".

حليب الكركم:

يسهم في الوقاية من التهاب المفاصل، وذلك بفضل احتوائه على مركب الكركمين.

عصير الكرز:

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، مما يجعله خيار مثاليا لعلاج التهاب المفاصل.

عصير الأناناس:

يشتمل الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يقلل من التأثيرات المضادة للالتهابات.

عصير الصبار:

يمتلئ الصبار بمركبات تقلل الالتهاب وتحسن صحة المفاصل.

الشاي الأخضر:

تتوافر نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهابات في الشاي الأخضر، ما يجعله من الخيارات الرائعة لتقليل آلام والتهاب المفاصل.

ماء الليمون:

إن الليمون كمزيل طبيعي للسموم يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

شاي الكركديه:

يحتوي شاي الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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