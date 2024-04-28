7 مشروبات تقي من آلام المفاصل والعضلات

محمد اسماعيل - القاهرة - مضادات الأكسدة تسهم في الحفاظ على الخلايا من التلف الذي يمكن أن تسببه الجذور الحرة.

لذا فإن حاجة الجسم لمضادات الأكسدة أمر مهم ، ويوجد العديد من المشروبات التي تحتوي على مضادات الأكسدة تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات، وفقا لموقع " WIO News".

حليب الكركم:

يسهم في الوقاية من التهاب المفاصل، وذلك بفضل احتوائه على مركب الكركمين.

عصير الكرز:

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، مما يجعله خيار مثاليا لعلاج التهاب المفاصل.

عصير الأناناس:

يشتمل الأناناس على البروميلين، وهو إنزيم يقلل من التأثيرات المضادة للالتهابات.

عصير الصبار:

يمتلئ الصبار بمركبات تقلل الالتهاب وتحسن صحة المفاصل.

الشاي الأخضر:

تتوافر نسبة عالية من المركبات المضادة للالتهابات في الشاي الأخضر، ما يجعله من الخيارات الرائعة لتقليل آلام والتهاب المفاصل.

ماء الليمون:

إن الليمون كمزيل طبيعي للسموم يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم.

شاي الكركديه:

يحتوي شاي الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي يمكن أن يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات.

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