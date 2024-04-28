احذر تناول أكثر من 3 أكواب شاي أو قهوة يوميا.. لن تتخيل تأثيرها على كليتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

القهوة والشاي من المشروبات الساخنة الشائعة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية لجسم الإنسان، ولكن يجب تناولهما بكميات معتدلة للوقاية من أمراض الكلى.

تأثير القهوة والشاي على الكلى

وكشفت الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365"، أن الإفراط في تناول القهوة والشاي يؤدي إلى زيادة أملاح الأوكسالات، التي تؤدي في النهاية للإصابة بحصوات الكلى.

فوائد القهوة والشاي

- تنشيط الجهاز العصبي والعمليات العقلية للدماغ.

- الانتباه والتركيز.

- تقليل نسبة حمض اليوريك في الدم، ومن ثم الوقاية من الإصابة بالنقرس.

الوقاية من أمراض القلب.

تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الكمية المسموح بها من الشاي والقهوة

يمكن تناول 3 أكواب من الشاي أو القهوة كحد أقصى يوميا.