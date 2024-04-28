ليه الحاجة بتختفي وتظهر فجأة؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل سبق لك أن وضعت شيئا معينا في مكان ما ولن تجده ثم بعد وقت قليل تعثر عليه، على سبيل المثال: الجوارب وريموت التلفزيون ومفاتيح السيارة.

ماهي ظاهرة اختفاء الأشياء:

هي اعتقاد بأن هناك قوى غير مرئية وشيئا خارقا للطبيعة يحدث عندما يختفي شيء ما دون أن يترك أثرا، وفي وقت لاحق، يظهر نفس العنصر مرة أخرى في وقت لا تتوقعه ومكان لم يترك فيه من قبل، وفقا لموقع "YourTango".

وهناك عدة أسباب منطقية وراء اختفاء الأشياء وظهورها مرة أخرى، نذكرها لكم في النقاط التالية:

- النسيان.

شرود الذهن.

-تشتت الانتباه والتفكير في أمر آخر.

-شخص آخر استعار الشيء عندما لم تكن منتبها.

-التركيز على شيء معين آخر، يجعلنا لا نرى العنصر الذي نريده.

-كثرة الضغوطات الحياتية.

-نقل الأشياء من مكانها المعتاد إلى مكان آخر.

قلة النوم بشكل كافي.

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