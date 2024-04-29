12 نصيحة فعالة للحصول على بشرة خالية من العيوب دون تصبغات

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع سطوع الشمس، وارتفاع درجات الحرارة، يصبح فرط التصبغ جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة خلال أشهر الصيف، إذ أن الحماية من الشمس أمر ضروري لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة لمنع فرط التصبغ وإدارته، لذا يرصد لك «هُن» نصائح فعالة للتحكم في فرط التصبغ والحصول على بشرة خالية من العيوب، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

نصائح فعالة للتحكم في فرط التصبغ

- استخدمي واقي الشمس بعامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 يوميًا، حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.

- ضعي واقي الشمس كل ساعتين، خاصة إذا كنت تقضي وقتًا في الخارج أو تمارس أنشطة مائية، بالإضافة إلى ذلك، ارتدي ملابس واقية، مثل القبعات واسعة الحواف والأوشحة والقمصان أو الفساتين خفيفة الوزن ذات الأكمام الطويلة، لتقليل التعرض لأشعة الشمس.

- اختاري منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات تفتيح في روتينك اليومي لمكافحة فرط التصبغ.

- ابحثي عن المنتجات المصنوعة من مكونات مثل فيتامين C والنياسيناميد وحمض الكوجيك وغيرها المعروفة بقدرتها على تلاشي البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

- تعمل هذه المكونات على تقليل إنتاج الميلانين وتعزيز تجدد الخلايا، مما يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقًا.

- التقشير اللطيف هو المفتاح لإزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز دوران الخلايا المصبوغة للحصول على بشرة نضرة ومشرقة تحتها.

- اختاري المقشرات الكيميائية، مثل أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) أو أحماض بيتا هيدروكسي (BHAs) المفيدة في تلاشي فرط التصبغ وتحسين نسيج الجلد بشكل عام دون التسبب في تهيج.

- تجنبي الفرك الجسدي القاسي، لأنه يمكن أن يسبب تمزقات دقيقة ويزيد من فرط التصبغ.

- حافظي على رطوبة بشرتك وتغذيتها لدعم عملية الشفاء الطبيعية والحفاظ على حاجز صحي للبشرة، اختاري مرطبات خفيفة الوزن توفر الترطيب دون سد المسام، خاصة في الطقس الحار والرطب.

- ابحثي عن المرطبات التي تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والسيراميد ومضادات الأكسدة لتجديد الرطوبة والحماية من الأضرار البيئية.

- تناولي الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على رطوبة بشرتك من الداخل إلى الخارج.

- مارسي إزالة الشعر بشكل آمن، وانتبهي إلى طرق إزالة الشعر، حيث أن بعض التقنيات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم فرط التصبغ، خاصة في المناطق المعرضة للسواد.

- تجنبي استخدام الشمع أو الخيوط أو الملقط، لأن هذه الطرق يمكن أن تسبب الالتهاب وفرط التصبغ التالي للالتهاب.

- ابحثي عن علاجات احترافية إذا كان فرط التصبغ مشكلة مستمرة على الرغم من بذل قصارى جهدك.

- تأكدي من استشارة طبيب أمراض جلدية أو متخصص في العناية بالبشرة مؤهل لفهم خيار العلاج الأنسب بناءً على نوع بشرتك ومخاوفك والنتائج المرجوة.