لماذا يجب الحذر من تناول الشوكولاتة الداكنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الشوكولاتة الداكنة تقدم مجموعة من الفوائد الصحية كونها غنية بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويد التي يمكن أن تدعم صحة القلب وتحسن تدفق الدم وتعزز الوظيفة الإدراكية.

ومع ذلك، فإن محتواها العالي من الكاكاو يعني أيضا أنها مليئة بالسعرات الحرارية والدهون.

وفيما يلي نظرة على الإيجابيات والعيوب المحتملة للشوكولاتة الداكنة، بحسب ميرور.

لماذا الشوكولاتة الداكنة مفيدة لك؟

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات نباتية مفيدة، مثل الألياف والحديد والمغنيسيوم والنحاس، وربما تكمن الفائدة المحتملة الأكثر شهرة في تأثيرها على صحة القلب.

وأشارت دراسات متعددة إلى أن تناول الشوكولاتة الداكنة الغنية بالفلافونويد بانتظام قد يساعد في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما ارتبطت الشوكولاتة الداكنة أيضا بالفوائد المعرفية، ويعتقد أن مركبات الفلافونويد تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، وقد تحمي الخلايا العصبية من الإصابة.

وتشير الأبحاث إلى أنها يمكن أن تعزز الذاكرة والتركيز والقدرة على حل المشكلات.

لماذا ينبغي الحذر من تناول الشوكولاتة الداكنة بكثرة؟

قال بعض خبراء التغذية إن الدراسات التي تروج لفوائد الشوكولاتة الداكنة كانت محدودة من حيث النطاق والحجم.

وعلى الرغم من أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة، إلا أنها تحتوي أيضا على نسبة عالية من الدهون والسكر والسعرات الحرارية. وقد يؤدي الإفراط في الاستهلاك إلى زيادة الوزن وإبطال أي جوانب إيجابية محتملة.

ويوضح الخبراء: "تشير الأدلة إلى أنها يمكن أن تكون علاجا غنيا بمضادات الأكسدة عندما يتم الاستمتاع بها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن".