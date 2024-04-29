علامات على أظافرك تشير إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

القلب مسؤول عن ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، لذا من المهم معرفة العلامات التحذيرية التي تدل على وجود مشكلة في القلب.

وقد تكون بعض هذه الأعراض واضحة مثل: ألم الصدر، ومع ذلك، هناك علامات أخرى تظهر في أماكن غير متوقعة مثل: الأظافر.

وقال الطبيب جيمس أودونوفان أن النزيف الشظوي هو الذي يسبب ظهور خطوط صغيرة في أعلى الأظافر وبقع داكنة أسفل الأظافر، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح جيمس أن الخطوط الصغيرة التي يمكنك رؤيتها في الجزء العلوي من الظفر تعرف باسم "النزيف الشظوي"، ويحدث ذلك بسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة المعروفة باسم الشعيرات الدموية في سرير الظفر.

وهناك العديد من الأسباب للنزيف الشظي، مثل: الصدمة التي تصيب سرير الظفر، ومرض رينود والتهاب الشغاف.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن "التهاب الشغاف" هو عدوى نادرة ومميتة تصيب البطانة الداخلية للقلب (الشغاف)، ويرجع السبب في ذلك هو دخول البكتيريا إلى الدم وانتقالها إلى القلب.

ويمكن أن تظهر أعراض التهاب الشغاف في الأظافر، وأحيانا قد يكون من الصعب ملاحظتها حيث أنها تتطور ببطء على مدى أسابيع أو شهور.

والنزيف الشظوي هو خطوط ىداكنة غير عادية تحت الأظافر.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب الشغاف ما يلي:

أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وتشمل: ارتفاع درجة الحرارة والتعب والصداع والقشعريرة والسعال والتهاب الحلق

ضعف الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

جلد شاحب

آلام العضلات والمفاصل

صوت غير طبيعي في القلب

ظهور بقع صغيرة داكنة اللون على الجلد

كتل حمراء على أصابع اليدين أو القدمين وتكون مؤلمة.

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