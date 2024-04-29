تظهر أثناء تناول الطعام.. علامة تكشف الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يكون الإفراط في تناول الطعام علامة على مرض السكري الخطير والشائع، وهذه حالة تسمى فرط البلع.

وفرط البلع هو الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والغنية بالكربوهيدرات، ما يؤدي بدوره إلى الإفراط في تناول الطعام.

وبحسب onlymyhealth، فإن فرط البلع قد يكون علامة على مرض السكري، من النوعين الأول والثاني، ويحدث بسبب مشكلات في إنتاج الأنسولين ووظيفته.

ومن المعروف أن الإفراط في تناول الطعام يسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى مشكلات في الأنسولين.

ما الأعراض؟

الشعور بالجوع دائما

الإفراط في تناول الطعام

زيادة الوزن

التعب

العطش الشديد

كثرة التبول

مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان وحرقة المعدة

العلاج

تناول طعام صحي

وجبات صغيرة متكررة مع الكربوهيدرات المعقدة في النظام الغذائي

نظام غذائي عالي البروتين

مراقبة نسبة السكر في الدم

عادات النوم الجيدة

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