ماذا يحدث لجسمك عند تناول أوميجا 3 بشكل يومي؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

أحماض الأوميجا 3 من المكونات التي لها فوائد كبيرة للجسم، وتساعده على أداء مهامه بكفاءة عالية وتحسن من عمل الكثير من الأجهزة، ويعتاد الكثيرون على تناولها بشكل يومي للاستفادة منها.

ويقول الدكتور أسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة لـ«الخليج 365»، إن أوميجا 3 من الأحماض الدهنية المفيدة لصحة الجسم، والتي لا يستطيع الجسم أن ينتجها بنفسه، لذا يمكن الحصول عليها من النظام الغذائي الغني بدهون أوميجا 3، أو المكملات الغذائية.

خفض الدهون والكوليسترول الضار بالجسم

وأضاف أن أوميجا 3 تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، وتعمل على خفض الدهون والكوليسترول الضار بالجسم، لذا يُنصح بتناولها للحماية من الأمراض الخطيرة.

وأشار إلى أن أوميجا 3 تحسن من صحة الدماغ، وتساعد على حمايتها من التلف، كما تعمل على تنشيط صحة الدماغ وتقوية الذاكرة.

مصادر أوميجا 3

وأكد أن أوميجا 3 يمكن أن نحصل عليها من مصادر طبيعية مثل ما يلي:

الأسماك الدهنية.

السلمون.

السردين والتونة.

المكسرات.

البذور.

وحذّر من تناول أوميجا 3 بكميات كبيرة، وألا تزيد الكمية عن 250 ملليجراما بشكل يومي، منعا للإصابة بالآثار الجانبية مثل اضطرابات الأمعاء، والإسهال.

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