عصير أحمر يقلل من الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عصير الكرز مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ويوفر بعض الفوائد الصحية القوية.

وكشف موقع "هيلث لاين" الطبي فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الكرز.

انخفاض ضغط الدم

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، ولكن تناول هذا المشروب يقلل من من ضغط الدم الانقباضي.

تأثيرات مضادة للالتهابات

يحتوي عصير الكرز على مادة "الأنثوسيانين" وهي مركبات مضادة للالتهابات قد تساعد في مكافحة بعض الأمراض المزمنة.

صحة الدماغ

قد يساعد هذا العصير في تحسين الضغط التأكسدي على الجسم الناتج عن الشيخوخة والمهارات العقلية والإدراك لدى كبار السن.

التعافي بعد التمرين

يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، لذا فهو يسهم في الحفاظ على ضغط الدم والترطيب وتقوية العضلات والنبضات العصبية والهضم الصحي ومعدل ضربات القلب وتوازن درجة الحموضة.

يحارب آلام المفاصل

مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الكرز يمكن أن تقلل آلام المفاصل ويقي من هشاشة العظام.

تقوية المناعة

يحتوي الكرز على مضاد قوي للفيروسات والأكسدة مثل: الفلافونويد، الذي يسهم في تقوية جهاز المناعة.

تنظيم عملية التمثيل الغذائي ومحاربة الدهون

الكرز يساعد على ضبط عملية التمثيل الغذائي وفقدان الدهون في منطقة البطن، وذلك بفضل احتوائه على مادة "الأنثوسيانين".

النوم الكافي

وذلك بفضل احتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد إفراز هرمون "الميلاتونين" الذي ينظم النوم على النوم بشكل أفضل.

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