لن تتوقع.. قشر هذه الفاكهة الشهيرة يحميك من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يقبل كثيرون على تناول الموز والتخلص من قشوره دون معرفة فوائدها الصحية للجسم.

وبحسب Healthline المعني بالصحة، فإن قشر الموز بمثابة كنز من الفوائد، إذ قد يقلل الإصابة بمرض السرطان.

قشر الموز والسرطان

نظرا لاحتواء قشور الموز على البوليفينول والكاروتينات ومضادات الأكسدة، فهي تحمي الجسم من الجذور الحرة المسببة للسرطان.

قشر الموز وضغط الدم

قشور الموز تعمل على تنظيم ضغط الدم لاحتوائها على الكثير من الألياف، ومضادات الأكسدة، والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز.

قشر الموز وتنظيف الأسنان

فرك أسنانك بقشور الموز يوميا لمدة أسبوع يمكن أن يساعد فى الحصول على أسنان لامعة، فهي غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وعند فركه، يتم امتصاص المعادن في المينا وتبييض الأسنان.

قشر الموز وصحة العين

تساعد قشور الموز على تقليل فرصة الإصابة بإعتام عدسة العين، إذ يساعد في تقليل الانتفاخ، وتفتيح الهالات السوداء تحت العينين.

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