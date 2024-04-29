تظهر عند التحدث.. احذر 3 علامات تحذيرية لمرض خطير يصيب الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الخرف بمثابة تشخيص صادم للمصاب، وهو متلازمة عبارة عن مجموعة من الأعراض، تتعلق بالتدهور المستمر للدماغ، ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشكلات في الذاكرة والسلوك وحتى الحركة .

الكثير منا على علم ببعض الأعراض المعروفة للخرف، وتشمل فقدان الذاكرة، وانخفاض سرعة التفكير وصعوبة القيام بالمهام اليومية.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات الأقل شهرة والتي يمكن أن تكون مؤشرات مبكرة لهذه الحالة، بحسب صحيفة إكسبريس.

وحذر الدكتور هينك سوانبويل، كبير علماء النفس العصبي في Cygnet Health Care ، من نوع معين من الخرف الذي يسبب تغيرات ملحوظة في الشخصية.

وشارك الخبير ثلاث علامات للخرف الجبهي الصدغي لاكتشافها أثناء التحدث.

وتشمل هذه:

الإدلاء بعبارات "باردة" أو غير حساسة

إلقاء نكات غير لائقة

الانسحاب من الحديث مع الغير

والخرف الجبهي الصدغي هو نوع من الخرف الذي يسبب مشاكل في السلوك واللغة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) .

وقال الخبير: "من الناحية الجسدية، قد يعاني المريض المصاب بالخرف من حركات بطيئة وسلس البول وصعوبات في البلع".

"قد تؤدي العلامات المبكرة الأخرى للخرف الجبهي الصدغي إلى تغيرات في الشخصية يمكن أن تظهر في تصريحات "باردة" وغير حساسة، أو إلقاء اللوم على الآخرين لكونهم "باردين" وغير حساسين".

وتابع: “السبب في هذا السلوك هو أن الخرف يسبب نقص البصيرة أو الوعي الاجتماعي.

"في كثير من الأحيان، قد يقوم مريض الخرف بإلقاء نكات غير لائقة أو يفتقر إلى اللباقة، ولكن يمكن أيضًا أن ينسحب المرضى من الحديث مع الغير، وهو ما قد يكون خارجًا عن طبيعتهم".

إذا ظهرت على شخص تعرفه علامات الخرف، فيجب عليك التحدث إلى طبيب.

أوضح الدكتور سوانبويل ما يجب فعله إذا تم تشخيص إصابة شخص ما بالخرف.

وقال: "بمجرد تأكيد التشخيص، حاول التعامل مع كل السلوك كشكل من أشكال التواصل أو الرسالة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الغضب رسالة ارتباك أو خوف أو ألم".

"حاول تحديد المحفزات في أقرب وقت ممكن، مثل كسر روتين الشخص الذي قد يسبب الانزعاج، يمكن أن يكون الإلهاء فعالاً من خلال التركيز على ما يستمتع به الشخص، أو الذهاب في نزهة على الأقدام.

"يمكن أن يكون الروتين اليومي أيضًا فعالاً للغاية ما يخلق البنية والقدرة على التنبؤ."

تسرد هيئة الخدمات الصحية البريطانية علامات الخرف الجبهي الصدغي على النحو التالي:

تغيرات في الشخصية والسلوك - التصرف بشكل غير لائق أو متهور، أو الظهور بمظهر أناني أو غير متعاطف، أو إهمال النظافة الشخصية، أو الإفراط في تناول الطعام، أو فقدان الحافز

مشاكل اللغة - التحدث ببطء، أو صعوبة إصدار الأصوات الصحيحة عند نطق كلمة ما، أو ترتيب الكلمات بترتيب خاطئ، أو استخدام الكلمات بشكل غير صحيح

مشاكل في القدرات العقلية – تشتت الانتباه بسهولة، صعوبة في التخطيط والتنظيم

مشاكل في الذاكرة - تميل هذه إلى الحدوث لاحقًا فقط، على عكس الأشكال الأكثر شيوعًا من الخرف، مثل مرض الزهايمر.

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