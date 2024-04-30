"فرح تحول إلى خناقة".. اشتباكات بين الشرطة وأهالي عريس في العراق "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - في واقعة غريبة، تحول حفل زفاف إلى شجار واشتباكات بين أفراد الشرطة وأهالي العريس في العراق.

ووثق فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تحول حفل زفاف في العاصمة العراقية بغداد إلى اشتباك بين أهالي العريس وعناصر من الشرطة.

وفي الفيديو يمكن رؤية أشخاص يلاحقون ضابط شرطة داخل سيارته إذ قام بتغطية وجهه بيده خلال التصوير، في حين أسرع زميل الضابط في قيادة سيارة الشرطة ومغادرة المكان سريعا.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، فإن الشجار بين أهالي العريس وعناصر الشرطة أسفر عن إصابة شاب من أقارب العريس، بعد قيام ضابط بإطلاق النار المباشر على المدنيين وأصاب شاب عمره 24 سنة بجروح خطيرة نقل على إثرها للمستشفى.

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