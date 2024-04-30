3 خلطات مبتكرة للدجاح المشوي.. «جهزي أفكار غير تقليدية للعزومات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجبة الدجاج المشوي من الأطباق الرئيسية على مائدة العزومات، لذا يهتم عدد كبير من السيدات في معرفة العديد من الوصفات الجديدة والمبتكرة، وهناك 3 وصفات سرية للدجاج المشوي تحتوي على العسل، المشروم والكاري وغيرها من المكونات والمقادير اللذيذة التي تعطي الوصفة مذاق رائع، بحسب موقع«taste and tell blog»، المتخصص في وصفات الدجاج، ونوضحها في السطور التالية.

وصفة الدجاج المشوي بصلصة العسل

المقادير:

نصف كوب من العسل

ربع كوب زيت الزيتون

فصان الثوم

ملعقتان من الخردل

ملعقة صغيرة من الكاري

نصف حبة عصير الليمون

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

طريقة التحضير

اخلطي مكونات الصوص في الخلاط، العسل، والثوم، وعصير الليمون، والكاري، والخردل، والملح، والفلفل الأسود حتى تتجانس المكونات.

ادهني الدجاج من جميع الجهات بالصوص وتحت الجلد.

ضعي الدجاجة بكيس الشواء في صينية الفرن وغطي الصينية بورق القصدير.

ادخلي الصينية للفرن الساخن على حرارة 350 درجة مئوية من الأسفل لمدة ساعة وربع، وارفعي ورق القصدير بعد مرور 45 دقيقة.

حمري وجه الدجاجة لمدة 15-20 دقيقة.

اخرجي الصينية من الفرن، وقدمي الدجاج ساخنا.

وصفة الدجاج المشوي مع البطاطس

دجاجة كاملة

ملعقتان كبيرتان زيت الزيتون

ملح

فلفل أسود

4 حبات بطاطس

زعتر أخضر

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ضعي الدجاج في صينية فرن.

ادهني الدجاجة بملعقة كبيرة من الزيت، وتبليها بالملح والفلفل الأسود، ثم اربطي الفخذين بالخيط.

أدخلي الصينية إلى الفرن على الرف الأوسط واشويها لحوالي 40-50 دقيقة حتى تنضج الدجاجة وتصبح ذهبية اللون.

في وعاء جانبي، ضعي الليمون، والبطاطس، وزيت الزيتون، والزعتر الطازج، والملح، والفلفل الأسود.

اخلطي المكونات جيدا حتى تختلط تماما، ثم ضعيها في صينية فرن وأدخليها إلى الفرن على الرف السفلي من الفرن مع التقليب من وقت إلى آخر لحوالي 45-50 دقيقة حتى تنضج.

ضعي الدجاجة في طبق التقديم، ووزعي بجانبها الليمون والبطاطس المشوية وقدميها ساخنة.

وصفة الدجاج المشوي مع المشروم

ملعقتان زيت الزيتون

3 ملاعق عصير الليمون

ملعقة صغيرة روزماري

فصان من الثوم

ملح

صدر دجاج

4 ملاعق كبيرة دقيق

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ربع كوب مرق دجاج

نصف كيلو مشروم

ملعقة صغيرة بقدونس

رشة فلفل أسود

طريقة التحضير