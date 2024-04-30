بتعمل أكلك بالصلصة المعلبة؟.. لن تتخيل تأثيرها على مرضى الربو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الصلصة المعلبة من المكونات التي تُضفي نكهة مميزة على العديد من الأطباق، لكن توجد تأثيرات غير متوقعة لها على صحتك عند تناولها يوميا، وفقا لموقع "health".

تأثير تناول الصلصة المعلبة يوميا على صحتك

المواد الحافظة:

المواد الحافظة الموجودة بها عدو خفي لمرضى الربو، حيث تسبب تهيجا في الجهاز التنفسي، وأعراض الحساسية مثل صعوبة التنفس، السعال، ضيق الصدر.

شراب الذرة عالي الفركتوز

من المكونات الرئيسية في العديد من الصلصات المعلبة، ويؤدي استهلاكه يوميا إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، بالإضافة إلى بعض الأعراض مثل الصداع، ألم الصدر، الغثيان.

الملح المُضاف

نظرا لكونها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، فإنها تسبب ارتفاع ضغط الدم، وتهيجا في الجهاز الهضمي وآلام البطن.

طريقة تحضير صلصلة الطماطم في المنزل

بدلا من الاعتماد على الصلصة المعلبة، يمكنك تحضير صلصة الطماطم في المنزل باستخدام الطماطم الطازجة:

المكونات:

طماطم طازجة.

شمندر "اختياري".

الخطوات:

اغسلي الطماطم الطازجة بالماء البارد للتخلص من أي أوساخ أو بقايا.

ضعي الطماطم في إناء مملوء بالماء، واتركيها منقوعة لمدة 5-7 دقائق، يساعد ذلك على تسهيل إزالة القشر.

بعد النقع، أخرجي الطماطم من الماء، واستخدمي سكينا حادة لإزالة القشرة بسهولة.

تُقطع إلى شرائح سميكة، ويمكنك إضافة الشمندر حسب الرغبة، يُضفي الشمندر لونا أحمر فاتحا.

ثم تُوضع في الخلاط الكهربائي واطحنيها حتى تصبح لينة.

ضعي الخليط في علبة محكمة الإغلاق، ويمكن حفظه في الثلاجة لزيادة مدة صلاحيته.

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