لن تتخيل.. ماذا يخبرك لون عينيك عن سماتك الشخصية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

العيون من بين أهم أدواتِ التواصل غير اللفظي في جسم الإنسان، حيث إن العيون وحجمها وشكلها، تُرسل إشارات تشير إلى سمات الشخصية والطباع.

ووفقا لموقع "timesofindia"، يمكن أن تخبرك لون عينيك عن سمات شخصيتك:

العيون البنية

يُعرف أصحاب العيون البنية بشخصياتهم القوية والفريدة التي تُميزهم عن غيرهم، فهم يتمتعون بالاستقلالية والاعتماد على النفس في تحقيق أهدافِهم وطموحاتهم.

العيون الخضراء

يتميز أصحاب العيون الخضراء بشخصية مبدعة، وعقل عاطفيء هادئ ومتماسك، لذا يفضلون البقاء هادئين و حتى في أوقات الأزمات.

كما يميلون إلى الغموض، ولا يحبون التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم.

العيون الزرقاء

يُضفي لون العيون الزرقاء سحرا خاصا على أصحابها، ولكنه يُخفي وراءه سمات شخصية فريدة، حيث يتمتع المولدون بمستوى ذكائهم العالي، وقدرتهم على تحليل المواقف وحل المشكلات بكفاءة، بالإضافة إلى،

أنهم مفكرون ومبدعون ومبتكرون.

العيون العسلي

يتميزون بِمزيج فريد من الصفات التي تجعلهم أشخاصا استثنائيين، فهم مبدعون ومغامرون لا يخشون المخاطرة، ويحبون تجربة كل ما هو جديد ومُثِير.

ولا تقتصر صفاتهم على هذا فحسب، بل هم أيضا أصحاب إرادة قوية يواجهون تحديات بثقة وإيمان بقدرتهم على التغلب عليها.

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