تحذيرات خطيرة.. شراء الخضروات في هذه الحالة قد يسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة سماح نوح، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري بمركز الشهداء بالمنوفية، تحذيرات مهمة يجب اتباعها أثناء شراء الخضروات وأساسيات المنزل للوقاية من الإصابة بالسرطان.

وقالت سماح في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، يجب الابتعاد عن شراء الطماطم "الطرية" أو المليئة بالعفن الأسود، وذلك لأن العفن يفرز سموم تدخل وتتراكم داخل الكبد، ما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكبد.

وتابعت رئيس قسم الإرشاد أن وجود قشرة باللون الأسود على الغلاف الخارجي، يسمى بـ"فطر الأسبرجلس Aspergillus"، ويسبب الإصابة بحساسية الجيوب الأنفية والصدر وعدوى للجلد والأظافر والعيون، لذا من الأفضل غسله جيدا أثناء استخدامه.

تجنب شراء البطاطس في ه1ه الحالة

وأضافت أنه من الأفضل تجنب شراء البطاطس الطرية أو الصلبة بشدة، لأنها في هذه الحالة تصبح غير صالحة للتناول، وبعد تناولها تترسب داخل الكبد.

ويسهم أيضا تخزين البطاطس في إضاءة عالية في إنتاج مادة "السولانين" التي تتراكم في الجسم، ما يسبب الإصابة بالسرطان على المدى الطويل.

وتظهر البراعم في البطاطس نتيجة تكون مادة "السولانين"، وفي هذه الحالة، إذا كان حجم البطاطس كبير جدا، يمكن إزالة الجزء الأخضر أو البراعم وتناولها، أما إذا كنت صغيرة الحجم يجب التخلص منها فورا.

أما بالنسبة للحبوب والتوابل والشعير أو القمح والجبن والخبز، إذا تغيرت رائحته أو لونه أو مذاقه أو قوامه يجب التخلص منه فورا.

وأوضحت أن العفن الأسود هو مادة لا تنكسر بحرارة الطهي أو الهضم، ولا يمكن إخراجه من الجسم، وأيضا عامل مسرطن.

وشددت على أنه إذا لاحظت وجود العفن على الأطعمة، يجب وضعها داخل كيس بلاستيكي وإغلاقه جيدا، وإلقاؤها في القمامة والحرص على غسل الثلاجة.

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