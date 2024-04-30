الخلطة السرية لطعمية المحلات المقرمشة.. مكون جديد

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الطعمية تعد من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثيرين خاصة في وجبات الإفطار، نظرا لمذاقها اللذيذ، فالبعض يفضل تناولها من المطاعم، ما يجعلهم يتساءلون عن سر قرمشتها من الخارج ولينها من الدخل، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الطعمية في المنزل مثل المحلات وسر قرمشتها.

هناك بعض المكونات التي يضيفها أصحاب المطاعم وتكون سببا في قرمشة الفلافل من الخارج، فيمكن تحضيرها من خلال عدة خطوات على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج التي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة.

المقادير

2 كوب فول مدمس

1 بصل مفروم

3 فصوص ثوم مهروسة

1/4 كوب بقدونس مفروم

1/4 كوب شبت مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كركم

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

زيت للقلي

طريقة التحضير

في البداية نخلط الفول المدمس مع البصل والثوم والبقدونس والشبت في إناء.

إضافة التوابل مثل الكمون، الكركم، الملح، والفلفل الأسود.

يتم تشيل الخليط لكرات صغيرة

نسخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

تقلي الطعمية حتى تحمر وتصبح مقرمشة من الجميع الجوانب.

ولقرمشة الطعمة من الخارج ولينها من الدخل يجب على الأمهات أن تقوم بإتباع الخطوات التالية:

يجب أن يتم إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض أو نصف رغيف من العيش المبلل على عجينة الطعمية حتى تتجانس ثم يشكل خليط الطعمية أقراص وتقلى في الزيت الدافئ.

يجب أن يتم نقع الفول المدشوش نقعه في الماء ثم تصفيته قبل الفرم حتى يبقى طري يسهل فرمه

إضافة بيضة ونصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر على عجينة الطعمية لأنه يزيد تماسكها ويسهل تشكيلها، كما يعمل على جعلها هشة ومقرمشة أكثر دون أن تجف

طريقة عمل كفتة الطعمية