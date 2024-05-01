نوع فول قد يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.. هل تعرفه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتناول كثيرون الفول "المدمس" خاصة في وجبة الإفطار، إذ يمنح الجسم فوائد عديدة لكن هل تعرف أن هناك نوع آخر قد يقلل الإصابة بأمراض القلب؟.

الفول النابت وصحة القلب

وبحسب موقع verywellhealth، يمكن للفول النابت أن يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ قد يساعد في تنظيم ضغط الدم والكوليسترول ومستويات الدهون الثلاثية، ما يحافظ على صحة القلب.

فوائد أخرى

يحتوي الفول النابت على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد والأحماض الفينولية ومركبات أخرى ذات خصائص مضادة للأكسدة.

وتساعد مضادات الأكسدة على تثبيت الجذور الحرة ومحاربة الإجهاد التأكسدي الذي قد يكون مرتبطًا بالأمراض المزمنة والتنكسية.

جيد لعملية الهضم

يعتبر الفول النابت أسهل في الهضم، وذلك لأن التبرعم يساعد على إطلاق الإنزيمات من النبات والتي يمكن أن تساعد جسمك على امتصاص المعادن بشكل أفضل، قد يؤدي ذلك إلى تحسين عملية الهضم وتقليل الغازات وتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.

يقوي جهاز المناعة

مركبات الفلافونويد والأحماض والهرمونات النباتية الموجودة في الفول النابت قد تساعد في تقوية المناعة.

كما يحتوي الفول النابت على نسبة عالية من فيتامين سي، وهو أحد الفيتامينات القوية التي تعزز صحة الجسم، وتقاوم الأمراض.

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