دراسة: تناول وجبات صحية يحافظ على سلامة المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن تناول وجبات صحية متوازنة يحافظ على سلامة المخ ويعزز الوظائف الإدراكية والقوى العقلية للإنسان.

وسلطت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة وارويك البريطانية ونشرتها الدورية العلمية Nature Mental Health الضوء على أن الوجبات الغذائية التي يختارها الانسان لا تؤثر فقط على صحته البدنية بل أيضاً على صحته العقلية.

وفي إطار الدراسة، تم تحليل بيانات تخص عينة واسعة تضم 181 ألف و990 شخصاً من بنك البيانات الحيوية البريطاني UK Biobank وتناولت مؤشرات حيوية ووظائف عقلية ودلالات أيضية وعوامل وراثية من أجل سبر أغوار العلاقة بين التغذية والصحة العامة للإنسان.

وتم جمع بيانات تخص طبيعة الأغذية التي يتناولها المشاركون في التجربة من خلال استبيانات أجريت على الانترنت، حيث تم تقسيم المتطوعين إلى 10 فئات حسب نوعية الأطعمة التي يفضلها كل شخص.

وتم استخدام منظومة للذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف هذه المجموعة الضخمة من البيانات واستخلاص النتائج.

وتبين من الدراسة أن تناول وجبات متوازنة يزيد من حجم المادة الرمادية في المخ التي تقترن بالذكاء مع تحسن القدرات العقلية والإدراكية بشكل كبير مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون وجبات أقل تنوعا.

وبالنسبة لمن لا يحرصون على تناول الوجبات الصحية، أكدت الدراسة ضرورة أن يقوموا بتعديل عاداتهم الغذائية تدريجياً وتقليل محتوى السكريات والدهون في المأكولات التي يتناولونها.

وأكد الباحث جيان فينغ رئيس فريق الدراسة ضرورة الاهتمام بتناول أغذية صحية منذ الصغر، وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أنه يتعين على الأسر والمدارس توفير وجبات غذائية متنوعة للأبناء والطلاب من أجل تهيئة بيئة صحية تدعم الصحة البدنية والعقلية لصغار السن".