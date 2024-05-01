احذر علامة تظهر على ظهرك تكشف الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ألم الظهر من الأعراض الشائعة، يعاني منها العديد من الأشخاص، ويتجاهلون أن ذلك علامة على الإصابة بسرطان قاتل، وهو سرطان القولون.

وبحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday، إليك علاقة ألم الظهر بسرطان القولون.

قد ينتشر السرطان من القولون إلى العمود الفقري، رغم أن هذا أمر نادر الحدوث، وبالتالي يضغط الورم على الحبل الشوكي، مما ينتج ألم الظهر، وعادة ما تحدث تلك الحالة في المراحل المتأخرة من المرض.

كما أن علاج سرطان القولون يسبب آلام الظهر كآثار جانبية.

أعراض أخرى لسرطان القولون

1- الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

2- ظهور دم في البراز قد يبدو أغمق أو أحمر.

3- فقدان الوزن غير المبرر.

4- الإصابة بالضعف.

5- الشعور بالتعب.

6- المعاناة من ألم البطن.

7- نقص الحديد بالدم.

8- الشعور بالانتفاخ أو الغازات.

9- الإصابة بتهيج القولون.

10- تغيرات في اتساق البراز.

11- الرغبة المستمرة في إخراج البراز، حتى عندما تكون الأمعاء فارغة.

لن تتخيل تأثير هذا المشروب الصيفي على مستوى الكوليسترول في الجسم



علاج النقرس في المنزل.. 8 علاجات لخفض مستويات حمض اليوريك

مشكلات مادية وعملية.. مواليد 4 أبراج عليهم الحذر

ثروة وحظ سعيد.. 5 أبراج تفتح لهم طاقة القدر منتصف مايو

أم بلا قلب تبيع طفلتها مقابل الأموال.. لن تتخيل ما حدث لها