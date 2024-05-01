تقوي قلبك وعظامك.. أطعمة مفعولها كالسحر على جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



على الرغم من أن الجسم لا يحتاج فيتامين k بكميات كبيرة، لكنه يلعب دورًا رئيسيًا في تخثر الدم وصحة القلب، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويساعد أيضًا في الحفاظ على قوة العظام؛ خاصة عند كبار السن.

يتكون فيتامين ك من مجموعة من المركبات وهي فيتامين ك1 (فيلوكينون)، وفيتامين ك2 (ميناكينون)، وفيتامين ك3 (ميناديون).

وانخفاض مستويات هذا الفيتامين يعيق عملية تخثر الدم ما يؤدي إلى النزيف الزائد، بحسب thehealthsite.

ويمكن الحصول على هذا الفيتامين بشكل طبيعي من بعض الأطعمة التي لها مفعول السحر على قلبك:

الكرنب



فيتامين K ضروري لتخثر الدم، ومنع النزيف، ويتميز بمجموعة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والفولات والبوتاسيوم.

وتدعم الخضروات الخضراء مثل الكرنب والخس الصحة وتساهم في تقوية العظام وصحة القلب.

السبانخ



السبانخ مصدر رائع للعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن والحديد، كما أنها مصدر رائع لفيتامينات مثل فيتامين A وB وE، إلى جانب الحديد والماغنيسيوم والفولات والحديد.

الفاكهة



قد تبدو الفواكه جزءًا من روتينك اليومي، لكن تناول الفواكه الطازجة يوميًا يملأ الجرعة الغذائية الموصى بها من فيتامين ك.

الفواكه الغنية بمحتوى هذا الفيتامين هي الفراولة والتوت الأسود والخوخ والعنب والكيوي .

إن تناول وعاء من هذه الفاكهة لا يجعلك تحافظ على لياقتك البدنية فحسب، بل يوفر لك أيضًا عناصر غذائية صحية أخرى مفيدة.

اللحوم والبيض



تحتوي اللحوم والبيض والأسماك على فيتامين K، وبالتالي تشكل جزءًا مهمًا من النظام الغذائي غير النباتي.

اللحوم مثل الكبد ولحم البقر والبيض والأسماك مثل التونة هي المصادر غير النباتية التي تحتوي على هذا الفيتامين.

يمكن أن يؤدي تجميد اللحوم والأسماك إلى فقدان هذا الفيتامين، لكن التسخين أو الطهي لا يفقده أهميته.

منتجات الألبان

منتجات الألبان التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين K هي الجبن واللبن والزبدة.

حاول إدراج أي من هذه المنتجات في نظامك الغذائي للحصول على الجرعات اليومية المطلوبة من هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون.

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