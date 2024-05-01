تفسير حلم هجوم الكلب.. هل يدل على العين والحسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تُثير الأحلام المتعلقة بالحيوانات فضول الكثير حول دلالاتها ومعانيها، ومن بين الأحلام التي تُثير قلق البعض هو حلم هجوم الكلاب.

في هذا الصدد، كشفت مفسرة الأحلام هدى علي تفسير هذا الحلم.

قالت هدى عبر استضافتها ببرنامج "عيش سعيد"، الذي تقدمه الإعلاميتان ""لينا صالح وسهى رضا"، والمُذاع على قناة "etc": "يرمز هجوم الكلب في الحلم إلى أشخاص حسودين في حياة الرائي يُحاولون الإضرار به أو إفشال خططه.

وتابعت، إذا رأى الحالم الكلب في المنام، فهذا علامة على تعرضه لمشكلات وأزمات على كافة الأصعدة.

وأضافت، يدل هجومه على الرائي على وجود عدو مُتربص به، يحاول إيذاءه.

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