تيك توكر تصبح جدة بعمر 34 عاما- كيف حدث ذلك؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصبحت إحدى تيك توكر شهيرة تدعى "شيرلي لينغ" من سنغافورة جدة في سن 34 عاما بسبب ابنها البالغ من العمر 17 عاما.

وتدير البالغة من العمر 35 عاما مطعما للدجاج الساخن، ولديها 17 ألف متابع على إنستجرام، بحسب ما ذكرت صحيفة "South China Morning Post" الصينية.

واشتهرت بفضل مظهرها الجميل بعد أن لعبت دور البطولة في الفيلم الكوميدي العسكري السنغافوري Ah Girls Go Army في عام 2022.

وبعد 3 زيجات أنجبت ابنها الأول في سن الـ 17 تلاه ابنها الآخر و 3 بنات.

وحاليا يبلغ ابنها الأكبر 18 عاما والأطفال الآخرين 17 و13 و10 و8 أعوام.

وقالت التيك توكر أن أهم شيء هو التواجد بجانب أطفالها عندما يحتاجون مساعدتها، كما أكدت أنها كانت ترفض أن أبنائها يكونون أسرة في وقت مبكر، ولكنها ستواصل تشجيع ابنها ورعاية طفله بشكل جيد.

وأثار الحادث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

لن تتخيل تأثير هذا المشروب الصيفي على مستوى الكوليسترول في الجسم



علاج النقرس في المنزل.. 8 علاجات لخفض مستويات حمض اليوريك

مشكلات مادية وعملية.. مواليد 4 أبراج عليهم الحذر

ثروة وحظ سعيد.. 5 أبراج تفتح لهم طاقة القدر منتصف مايو

أم بلا قلب تبيع طفلتها مقابل الأموال.. لن تتخيل ما حدث لها