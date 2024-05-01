فيديو مرعب يوثق لحظة كسر رقبة رجل أثناء الطيران بالمظلات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة صادمة، تعرض رجل يدعى "أنتوني فيلا" أثناء طيرانه بالمظلة لإصابات خطيرة كادت أن تنهي حياته.

والتقطت الكاميرا تجربته وانتشرت اللقطات على منصة "إكس" تويتر سابقا، وفق ما ذكر موقع "news18".

وكان "أنتوني" يختبر مظلة BGD Luna 3 ويحلق على ارتفاع 100 قدم في السماء وفوق متنزه Enchanted Rock State Park بولاية أريزونا.

ويحرص "فيلا" على مشاركة تجربته وفيديوهاته في الطيران عبر قناته بموقع يوتيوب.

وظهرت في الفيديو الطائرة وبداخلها "فيلا" وهي تدور في منتصف الطريق في الهواء ثم تقع على الطريق الصخري بالأسفل، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وكسر في الرقبة والظهر والحوض والذراع الأيمن.

وأظهر المقطع "فيلا" وهو يصرخ من الألم، ويخضع حاليا للعلاج في المستشفى.

وحصد الفيديو أكثر من 13.6 مليون مشاهدة.

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