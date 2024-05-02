أغلى من الذهب.. 5 توابل فوائدها مذهلة يجب ألا يخلو منها طعامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قد يكون أحيانا من الصعب الحصول على ما يكفي من البروتينات أو العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، بسبب تكلفة أو صعوبة الحصول على الأطعمة التي تحتوي على البروتين، ولحسن الحظ توجد بعض التوابل التي تحتوي على بروتين أكثر من اللحوم، وفقا لموقع "هيلث لاين" الطبي.

الفلفل الأسود

يحتوي على مركب "البيبيرين"، ما يقلل قد من الإصابة بسرطان الثدي والرئة والبروستاتا والمبيض والجهاز الهضمي، وأيضا البروتينات التي تسهم في تكوين الأحماض الأمينية الضرورية لبناء العضلات.

القرفة

تحتوي على مركب "سينمالدهيد" ومضادات الأكسدة، لذا تسهم في مكافحة الالتهابات وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، بالإضافة إلى البروتين الذي يساعد على تقوية العظام.

القرنفل

يحتوي على مركب "الأوجينول" والذي يعمل كمضاد طبيعي للأكسدة والبروتينات، مما يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الجسم.

الكركم

يساعد على مكافحة الالتهابات وتقوية العضلات وتحسين وظائف المخ وتقليل الإصابة بأمراض القلب والسرطان، بفضل احتوائه على مركب "الكركمين" ونسبة عالية من البروتينات.

الزنجبيل

يحتوي على إنزيمات تساعد على تحليل البروتينات التي تسبب التهاب المفاصل، وقد يسهم أيضا في علاج الغثيان والتهاب القولون وتهدئة الحلق.

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