واقعة صادمة.. شاب يقتل والدته ويقطع يدها لسبب أغرب من الخيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

طعن شاب برازيلي والدته ساندرا ماريا حتى الموت في منزلها بمدينة سلفادور بالبرازيل، وفقا لصحيفة "metro" البريطانية.

ووجدت الشرطة السيدة البالغة من العمر 58 عاما مصابة بعدة جروح بسكين، ويدها مقطوعة.

اعتراف الشاب بقتل والدته

وألقي القبض على خوسيه ناتان كارفاليو واعترف أمام المحكمة بأنه قطع رقبة ويد والدته بسكين، للاحتفاظ بأصابعها من أجل لوصول إلى أموالها في حسابها البنكي.

وأبلغ ابن عم الضحية الشرطة بعد أن ذهب إلى منزلها واكتشف رائحة قوية منبعثة منه.

وأوضحت الشرطة أن جثتها بدأت تتحلل، ويتم الآن التحقيق في القضية.

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