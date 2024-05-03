التدخل المبكر لعلاج سكري الحمل.. فوائد صحية ومالية لن تتخيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - سكري الحمل من المضاعفات الشائعة، ويؤثر على ما يصل إلى 8% من النساء الحوامل، وإذا لم يتم علاجه بشكل مناسب، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة لكل من الأم والطفل.

وبحسب ما ورد عبر صحيفة "ميديكال إكسبريس"، أظهر بحث جديد أجرته جامعة ويسترن سيدني أن علاج سكري الحمل منذ بداية الحمل لا يمكن أن يقلل من مضاعفات الولادة بين الأطفال والأمهات فحسب، بل يقلل أيضا من التكاليف الصحية بنسبة تصل إلى 10%.

واستكشفت تجربة الدراسة تأثير تناول علاج سكري الحمل قبل الأسبوع الـ 20 منه، بمشاركة 802 امرأة، لديهن عامل خطر الإصابة بالسكري قبل بلوغ هذه المرحلة من الحمل.

وتوصي الإرشادات الطبية الحالية بالتدخل العلاجي في حالة سكري الحمل بين الأسبوع الـ 24 والـ 28.

قدمت الدراسة الجديدة أدلة على أن التدخل العلاجي المبكر في حالة سكري الحمل يقلل المضاعفات الصحية، والتكلفة الاقتصادية لهذه المضاعفات أيضاً.

ويتم إجراء اختبار سكري الحمل بشكل روتيني لجميع الأمهات الحوامل، مع اختبار النساء الأكثر عرضة للخطر في وقت مبكر، لاستبعاد مرض السكري من النوع 2 غير المشخص.

وتوصلت الدراسة الأسترالية إلى أن تشخيص سكري الحمل قبل 14 أسبوعاً من الحمل قد يوفر أكثر من 5500 دولار لكل امرأة يتم فحصها.

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