ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول صباحا؟.. لن تتخيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الفول من الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف والمعادن، والتي تُقدم العديد من الفوائد للجسم، ولكن هل تعلم أن تناول الفول صباحًا يمكن أن يُضاعف هذه الفوائد؟

الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، يذكر بعض الفوائد المذهلة لتناول الفول صباحًا.

وأضاف من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365": "يُساعد الفول على تحسين عملية الهضم لأنه غني بالألياف الغذائية، التي تُساعد على تنظيم حركة الأمعاء و منع الإمساك".

كما أن الفول يحتوي على إنزيمات هضمية تُساعد على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

يُساعد الفول على تعزيز وظائف الكبد لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية الكبد من التلف.

كما أن الفول يُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، مما يُساعد على تحسين صحة الكبد.

الفول مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة التي تُزود الجسم بالطاقة لفترة طويلة من الزمن.

كما أن الفول يحتوي على الحديد، الذي يُساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم و يُعزز الشعور بالنشاط.

يُساعد الفول على تحسين وظائف الدماغ لأنه غني بفيتامين ب، الذي يُساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

كما أن الفول يحتوي على مضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية الدماغ من التلف.

يُساعد الفول على تقوية جهاز المناعة لأنه غني بالبروتين والفيتامينات والمعادن.

كما أن الفول يحتوي على مضادات الأكسدة التي تُساعد على محاربة العدوى والالتهابات.

يُساعد الفول على تحسين صحة القلب لأنه غني بالألياف الغذائية التي تُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

كما أن الفول يحتوي على البوتاسيوم، الذي يُساعد على تنظيم ضغط الدم.

يُساعد الفول على تعزيز صحة البشرة والشعر لأنه غني بالفيتامينات والمعادن.

كما أن الفول يحتوي على مضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية البشرة والشعر من التلف.

نصائح طبية لتناول الفول صباحا

تناول الفول الطازج أو المسلوق مع الخضروات والزيتون.

يمكن إضافة بعض التوابل مثل الكمون والكزبرة للحصول على نكهة مميزة.

يُنصح بشرب كوب من الماء الدافئ بعد تناول الفول.

يجب تجنب تناول الفول مع الأطعمة الدسمة مثل البيض واللحوم.

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