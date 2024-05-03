سر ظهور بقع زرقاء بشكل مفاجئ على الجسم.. هل الأمر خطير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

ظهور بقع زرقاء على جسدك بدون سبب أمر شائع لدى البعض من النساء، ولكن هناك أسباب عديدة وراء حدوثه.

مصطفي همام، استشاري الأمراض الجلدية، يقول لـ"الخليج 365"، إن هناك العديد من الأسباب وراء ظهور بقع زرقاء بشكل مفاجئ عند النساء.

نقص فيتامين سي

يؤدي فيتامين سي دورًا مهما في تكوين الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

نقص فيتامين سي قد يُؤدي إلى ضعف الأوعية الدموية، ما يجعلها أكثر عرضة للكسر عند التعرض لصدمات خفيفة، مما ينتج عنه ظهور بقع زرقاء.

نقص فيتامين ك

يُساعد فيتامين ك على تخثر الدم ومنع النزيف.

نقص فيتامين ك قد يُؤدي إلى سهولة ظهور الكدمات، حتى مع التعرض لصدمات خفيفة.

بعض الأدوية

بعض الأدوية مثل الأسبرين ومميعات الدم قد تزيد من خطر ظهور الكدمات.

إذا كنت تتناولين أي أدوية، فمن المهم مراجعة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت هذه الأدوية تُسبب ظهور الكدمات.

أمراض معينة

بعض الأمراض مثل فقر الدم وهيموفيليا، قد تُؤدي إلى سهولة ظهور الكدمات.

إذا كنت تعانين من ظهور كدمات بشكل متكرر دون سبب واضح، فمن المهم استشارة الطبيب لاستبعاد أي أمراض كامنة.

وتوجد أيضًا بعض العوامل الأخرى التي قد تزيد من ظهور الكدمات لدى النساء.

التقدم في السن

الحمل

التغيرات الهرمونية بعد انقطاع الطمث

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