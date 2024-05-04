مشروبات لا ينصح بتناولها مع اللحوم المشوية.. خطر على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتبط اللحم المشوي بموائد الطعام اللذيذة والمناسبات الاجتماعية،

ولكن هل تعلم أنّ تناول اللحم المشوي مع بعض المشروبات التي تحتوي على نسبة من الكحوليات

يُشكل خطرًا كبيرًا على صحتك؟

وتقول الدكتورة ناتاليا بانينا، أخصائية التغذية إنه لا يمكن اعتبار اللحم المشوي طعاما صحيا، كما أن تناوله مع بعض المشروبات التي تحتوي على نسب من الكحول يؤدي إلى تداعيات صحية خطيرة.

ووفقا لها، يسبب الكحول اضطراب عملية تدفق الدم إلى البنكرياس، ما يؤدي إلى تشنج العضلة العاصرة التي من خلالها يفرز البنكرياس وكيس المرارة الإنزيمات والصفراء.

وتقول: "تفرز هذه الإنزيمات والصفراء بنشاط عند تناول اللحوم الدهنية، ولكن عند تناول المشروبات التي تحتوي على الكحول يصبح من الصعب إفراز الكمية المطلوبة منها، ما يؤدي إلى تلف خلايا البنكرياس نفسه. كما يتطور الالتهاب وحتى نخر البنكرياس".

وتنصح الطبيبة بعدم الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على نسب من الكحول مع اللحوم المشوية.

وتقول: "أكثر المشروبات التي تحتوي على نسب من الكحول وتسبب ضررا في هذه الحالة، هي تلك المحتوية على الغازات، ويكون بها نسبة عالية من السكر".