5 حيل بسيطة لتخفيف آلام القدم عند ارتداء أحذية ضيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هل سبق لك أن واجهت ألما في قدميك بسبب ارتداء حذاء ضيق أو غير مريح؟ قد يكون هذا الأمر مزعجا للغاية، ويمنعك من الاستمتاع بيومك، ولكن توجد العديد من الحيل التي يمكنك استخدامها لتخفيف آلام القدم.

وأوضحت مجلة "Instyle" أن الكعب العالي يمتاز بالأناقة، ولتفادي ألم القدم الناجم عنه يمكنك الطرق الآتية:

ترطيب فواصل القدم يساعد على انزلاقها.

ارتداء ناقلات أصابع القدم.

وضع كمية من الفازلين على الأماكن المصابة بالألم.

استخدام جوارب مريحة.

استخدام أربطة مرنة.

وضع أربطة للأحذية.