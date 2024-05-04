للنساء فقط.. منتصف العمر فرصة ذهبية لبدء رحلة اللياقة البدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - يربط الكثيرون ممارسة الرياضة بمرحلة الشباب، بينما يغفل الكثيرون أهميتها في منتصف العمر، خاصةً بالنسبة للنساء.

في هذه المرحلة، تُواجه المرأة العديد من التغييرات الجسدية والنفسية، وتُصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.

وكشف فريق البحث من جامعة سيدني أن النساء في منتصف العمر اللاتي يمارسن الرياضة باستمرار يتمتعن بنوعية حياة صحية أفضل من أقرانهن اللاتي لا يمارسن الرياضة بانتظام.

وأضاف: "النشاط البدني هو أحد أفضل الأشياء التي يمكن للمرأة القيام بها للحفاظ على صحتها طوال حياتها. لن يفيدنا العيش لسنوات عديدة، إذا لم نتمكن من القيام بكل الأشياء التي نحتاجها، ونريد القيام بها للاستمتاع بهذا الوقت".

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية "بلوس وان" الطبية، واستندت إلى بيانات أكثر من 11 ألف امرأة ابتداء من عام 1996، كانت أعمارهن بين 47 و52 في بداية الدراسة.

وعلى مدى 15 عاماً من المتابعة، تم تصنيف المشاركات إلى فئات حسب مدى الالتزام بالإرشادات الخاصة بالنشاط البدني.

وأظهر أن من التزمن بإرشادات النشاط البدني في سن الـ 55 حققن أفضل نوعية حياة لاحقا، وأن الالتزام بالنشاط البدني والتمارين في منتصف العمر ساعد النساء على تقليل المشاكل الصحية.

وحصل الباحثون على أن النساء اللاتي بدأن الالتزام بإرشادات ممارسة الرياضة في سن 55 عاماً حصلن على نفس الفوائد التي تحصل عليها أقرانهن اللاتي كنّ يمارسن الرياضة باستمرار قبل ذلك.

وحثت التوصيات على ممارسة تمارين خفيفة إلى متوسطة، مثل المشي، لمدة بين 150 و300 دقيقة في الأسبوع، أو ما بين 75 و150 دقيقة من التمارين الشديدة.