هل تجشؤ الرضيع مفيد له أم مجرد عادة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تجشؤ الرضيع من الأمور الشائعة التي تُلاحظها الأمهات، بعد إرضاع أطفالهن، ولكن هل التجشؤ ضروريا للرضيع؟ وهل هناك طرق مُساعدة على إخراج الهواء من معدة الرضيع؟

ووفق الباحثة كارلين جريبل من جامعة ويسترن سيدني، على الرغم من نصيحة الآباء بتجشؤ أطفالهم، لا يوجد الكثير من الأدلة البحثية حول هذا الموضوع.

وفي دراسة أجريت في الهند، تم تشجيع الأمهات ومقدمي الرعاية لـ35 مولودا جديدا على تجشؤ أطفالهم، ولم يتم إعطاء مقدمي الرعاية لـ36 مولودا آخر أي معلومات حول التجشؤ.

وخلال الأشهر الـ3 التالية، سجلت الأمهات ومقدمو الرعاية ما إذا كان أطفالهم يبصقون بعد الرضاعة وما إذا كانت تظهر عليهم علامات البكاء الشديد، وتبين أن التجشؤ لم يقلل من البكاء، بل زاد من البصق.

حمالة الطفل

ووفقا لـ"ذا كونفيرسيشن"، تلاحظ جريبل وزميلتها نينا جين شاد في ورقتهما البحثية، أن التقاليد الثقافية تلعب دوراً في مدى إيلاء الأمهات أهمية لتجشؤ الرضيع.

ففي إندونيسيا، حيث يشيع استخدام حمّالة الأطفال، لا تهتم الأمهات بتجشؤ الطفل، ويبدو أن بقاء الطفل مرفوعاً في وضع مستقيم يغني عن التجشؤ.

وعندما يتم حمل الأطفال في الرافعات بقوة واستقامة، يساعد ذلك أي هواء مبتلع على الارتفاع والهروب من خلال التجشؤ.

وتشير الورقة البحثية إلى أن استخدام الرافعات وحمّالة الطفل يمكن أن يجعل رعايته أسهل.

ووجدت دراسات وتجارب أن النساء لديهن معدلات أقل من اكتئاب ما بعد الولادة، ويرضعن لفترة أطول عندما يستخدمن حمالة الأطفال.